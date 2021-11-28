Журова негативно высказалась об уровне образования российских футболистов

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова поделилась мнением об уровне образования российских футболистов.

«Большинство российских молодых футболистов необразованны. В СССР молодому игроку было стыдно не иметь образования! У меня есть знакомые, у которых дети в возрасте 10—12 лет занимаются футболом и задаются вопросом: «А зачем мне образование?» У них на уме одни мысли: «Я буду много зарабатывать, мне образование не понадобится». Это факт, к сожалению», — цитирует Журову «РБ Спорт».

Она отметила, что некоторые родители пытаются организовать совмещение спорта и образования, но далеко не у всех это получается. При этом Журова считает, что большая часть остальных спортсменов после тренировок занимается учёбой, а футболисты посвящают свободное время вечеринкам.

«Когда они учатся в вузе, у них много друзей и денег. Они, наверное, думают, что в будущем смогут открыть бизнес без образования. Безусловно, есть исключения, но таких спортсменов мало. Если наши футболисты пойдут сдавать ЕГЭ, они опозорятся. Они даже этот экзамен сдать не смогут и не согласятся, скорее всего», — добавила Журова.

Ранее Журова прокомментировала возможность проведения футбольного матча между Россией и Украиной.