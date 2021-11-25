Журова: Украине будет сложно пережить поражение от России

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала возможность футбольного матча между Россией и Украиной.

«Уже мы видим на матчах, где участвует Россия, на трибунах появляются украинские болельщики с разными провокационными вещами. Мы же понимаем, чем может закончиться такой, казалось бы, дружественный матч. Сейчас УЕФА вряд ли возьмёт на себя ответственность гарантировать на 100%, что на таком матче всё будет спокойно», — цитирует Журову «Матч ТВ».

Она также рассказала, почему не хочет матча между Россией и Украиной.

«Они будут готовы, если будут знать, что Украина выиграет, потому что пережить победу России в этом матче, конечно, болельщикам украинской сборной не хотелось бы», — добавила Журова.

Напомним, что УЕФА разводит сборные России и Украины из-за обострённой политической ситуации между странами.

Ранее Мор заявил, что матч Россия — Украина на нейтральном поле не доставил бы никому проблем.