Журова: Украине будет сложно пережить поражение от России

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала возможность футбольного матча между Россией и Украиной.
Журова: Украине будет сложно пережить поражение от России
  • РИА Новости

«Уже мы видим на матчах, где участвует Россия, на трибунах появляются украинские болельщики с разными провокационными вещами. Мы же понимаем, чем может закончиться такой, казалось бы, дружественный матч. Сейчас УЕФА вряд ли возьмёт на себя ответственность гарантировать на 100%, что на таком матче всё будет спокойно», — цитирует Журову «Матч ТВ».

Она также рассказала, почему не хочет матча между Россией и Украиной.

«Они будут готовы, если будут знать, что Украина выиграет, потому что пережить победу России в этом матче, конечно, болельщикам украинской сборной не хотелось бы», — добавила Журова.

Напомним, что УЕФА разводит сборные России и Украины из-за обострённой политической ситуации между странами.

Ранее Мор заявил, что матч Россия — Украина на нейтральном поле не доставил бы никому проблем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить