В «Крыльях Советов» сообщили о погашении задолженности в размере 700 млн рублей

Самарские «Крылья Советов» погасили задолженность в размере 700 млн рублей перед Газбанком.

«Гору с плеч свалили! Благодаря личному участию губернатора Самарской области, привлечению им в партнёры клуба банка «Солидарность» нам удалось погасить 700-миллионный кредит, который висел над клубом с 2014 года. Сегодня клуб, безусловно, находится на подъёме. И команда играет, и долги мы гасим благодаря эффективному управлению, поддержке наших коммерческих партнёров и руководства региона. Это для нас очень важно», — цитирует генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева официальный сайт клуба.

Долг перед банком образовался в 2014 году. При этом реструктуризация задолженности обошлась «Крыльям Советов» в 211 млн рублей.

Ранее сообщалось, что матч «Крылья Советов» — «Урал» начнётся с минуты молчания в память о Ковбе.