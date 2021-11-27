«Миннесота» победила «Виннипег» в матче НХЛ, Капризов набрал четыре очка

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» крупно победил «Виннипег Джетс».
«Миннесота» победила «Виннипег» в матче НХЛ, Капризов набрал четыре очка
  • Reuters
  • © Brace Hemmelgarn-USA TODAY Sports

Матч, проходивший в «Эксел Энерджи-центре» в Сент-Поле, завершился победой «Миннесоты» со счётом 7:1.

В составе хозяев забрасывали Алекс Голигоски, Матс Цуккарелло, Райан Хартман, Джон Меррилл, Мэтт Дамба и Кирилл Капризов, на счету которого также три результативные передачи.

У гостей единственная шайба на счету Пьера-Люка Дюбуа. Форвард «Виннипега» Евгений Свечников очков не набрал.

Ранее сообщалось, что хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» одержать победу над «Флоридой» в НХЛ.

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