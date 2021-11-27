Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» одержать победу над «Флоридой» в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Флорида Пантерз».

Встреча, проходившая на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Хет-триком в составе «Кэпиталз» отметился россиянин Александр Овечкин, ещё одну шайбу забросил Том Уилсон. Форвард хозяев Евгений Кузнецов отдал три результативные передачи. Защитник Дмитрий Орлов очков не набрал. Голкипер Илья Самсонов отразил 19 бросков из 22.

У «Флориды» шайбы забрасывали Джонатан Юбердо, Сэм Райнхарт и Картер Вераге. Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 22.

Ранее сообщалось, что Самсонов установил новый рекорд «Вашингтона».