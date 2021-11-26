Карпин рассказал, как футболисты сборной отреагировали на поражение от Хорватии

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, как игроки национальной команды отреагировали на поражение от Хорватии (0:1) в заключительном туре группового этапа квалификации чемпионата мира 2022 года.
Карпин рассказал, как футболисты сборной отреагировали на поражение от Хорватии
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«Общался с некоторыми футболистами уже после матча. Ещё до конца первой половины российского чемпионата будем общаться и видеться. Не со всеми, но с многими. Все по-разному восприняли поражение. Довольных, понятное дело, нет. Отходят или уже отошли от поражения. Уже играют в своих клубах. То же самое было у меня было после Украины, играть не хотелось совсем. Но потом общаешься с партнёрами, начинаешь тренироваться и постепенно отходишь», — сказал Карпин после жеребьёвки стыковых матчей ЧМ-2022.

Ранее стало известно, когда начнётся подготовка сборной России к стыкам за выход на ЧМ-2022.

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