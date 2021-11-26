Вяльбе: Большунов сделал больше, чем, по идее, должен был сегодня показывать

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила выступление отечественных спортсменов Александра Большунова, Сергея Устюгова и Глеба Ретивых в спринте на первом этапе Кубка мира в финской Руке.
Вяльбе: Большунов сделал больше, чем, по идее, должен был сегодня показывать
  • © Johanna Lundberg/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«По мужчинам — разочарование в основном только от Серёги Устюгова и Глеба Ретивых. Саша Большунов сделал выше того, что, по идее, он должен был сегодня показывать. Это объективно. Он вообще не скоростил, но он здесь, он в тридцатке, и это здорово», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

По её словам, Большунов начал объёмно тренироваться после травмы раньше, чем планировал. Она отметила, что Александр чувствует свой организм и сейчас в сборной стоит задача успокоить чемпиона мира 2021 года после поражения.

«Сейчас он расстроен, но я уверена, что он понимает всё это», — добавила Вяльбе.

Сергей Устюгов, Александр Большунов и Иван Якимушкин выбыли на стадии четвертьфинала, а Глеб Ретивых — в полуфинале.

Ранее тренер сборной Норвегии отреагировал на победу Александра Терентьева в лыжном спринте в Руке.

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