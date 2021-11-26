Тренер сборной Норвегии отреагировал на победу Терентьева в лыжном спринте в Руке

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Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен прокомментировал победу россиянина Александра Терентьева в спринте классическим стилем на первом этапе Кубка мира в финской Руке.
Тренер сборной Норвегии отреагировал на победу Терентьева в лыжном спринте в Руке
  • © Федерация лыжных гонок России

«Сегодня мы не смогли совладать с безумно сильным соперником. Мы к такому не привыкли. Однако придётся терпеть. Это просто должно нас вдохновлять. Лёгкой прогулки не будет в этом сезоне. Нам нужно проделать хорошую работу», — приводит слова Монсена TV2

При этом он всё равно остался доволен соревновательным днём, так как три норвежских спортсмена пробились в финал. По его мнению, их команда не может выигрывать всё время.

«Это что-то из самого высокого спортивного уровня, было очень впечатляюще», — добавил Монсен.

Терентьев завоевал золото в спринте в Руке с результатом 2 минуты 31,7 секунды. В финале он обогнал занявшего второе место трёхкратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клебо на 1,18 секунды.

Ранее известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев назвал Терентьева королём бега в гору после победы в спринте на этапе КМ в Руке.

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