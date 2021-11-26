Губерниев назвал Терентьева королём бега в гору после победы в спринте на этапе КМ в Руке
- РИА Новости
«Терентьев — просто зверь! Король бега в гору! А Большунову удар надо держать! Хотя, может, он теперь хочет заниматься барьерным бегом», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.
Терентьев в финале обогнал трёхкратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клебо и выиграл спринт с результатом 2 минуты 31,7 секунды.
Другие россияне Сергей Устюгов, Александр Большунов и Иван Якимушкин выбыли на стадии четвертьфинала, а Глеб Ретивых — в полуфинале.
Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что Терентьев поедет на Олимпиаду в Пекине.