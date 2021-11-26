Губерниев назвал Терентьева королём бега в гору после победы в спринте на этапе КМ в Руке

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Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на победу российского лыжника Александра Терентьева в спринте классическим стилем на первом этапе Кубка мира в финской Руке.
Губерниев назвал Терентьева королём бега в гору после победы в спринте на этапе КМ в Руке
  • РИА Новости

«Терентьев — просто зверь! Король бега в гору! А Большунову удар надо держать! Хотя, может, он теперь хочет заниматься барьерным бегом», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Терентьев в финале обогнал трёхкратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клебо и выиграл спринт с результатом 2 минуты 31,7 секунды.

Другие россияне Сергей Устюгов, Александр Большунов и Иван Якимушкин выбыли на стадии четвертьфинала, а Глеб Ретивых — в полуфинале.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что Терентьев поедет на Олимпиаду в Пекине.

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