Хачатурянц рассказал о своей зарплате на посту президента РПЛ

Новый президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц признался, какую зарплату будет получать за работу на своём посту.

«Моя зарплата равна МРОТ — 20 тыс. рублей. Я хотел отказаться, но мне сказали, что я не имею права. Могу гарантировать, что буду делать свою работу честно и не за деньги, потому что я это люблю», — сказал Хачатурянц в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Он также отметил, что иногда тратит собственные средства при оплате некоторых услуг для лиги. Это касается ситуаций с кассовыми разрывами и услугами юристов.

Функционер на посту главы РПЛ сменил Сергея Прядкина, который возглавлял лигу с 2007 по 2021 год. До этого Хачатурянц занимал должность главы департамента и инспектирования РФС.

Ранее сообщалось, что РПЛ объявила о сотрудничестве с платформой фэнтези-футбола Sorare.