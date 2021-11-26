Васильев оценил важность официальных тренировок перед турнирами в фигурном катании

Олимпийский чемпион 1984 года в парном катании Олег Васильев выразил мнение, что официальные тренировки перед турнирам не так важны, как может показаться на первый взгляд.

«Прямой связи между тренировками и соревнованиями действительно нет. Для судей и технических специалистов они имеют чисто практическое значение: посмотреть, кто и какие элементы делает в программе, насколько они стабильно выполняются, каков потенциал спортсмена в плане уровней сложности», — сказал Васильев в интервью RT.

Однако, по его словам, это вовсе не значит, что судейская оценка на 90% будет формироваться уже во время тренировочного проката. Эксперт считает, что предварительные номера составляют у судей лишь определённое понимание, что ждать от спортсмена.

«Это на самом деле правильно, потому что на соревнованиях всё происходит очень быстро, а количество повторов, когда судья может пересмотреть тот или иной элемент, лимитировано. Поэтому Международный союз конькобежцев (ISU) и требует, чтобы техническая бригада присутствовала на каждом прокате. Вторая оценка спортсмена, безусловно, тоже очень сильно зависит от презентации программы до старта турнира. Опытные наставники всегда напоминают фигуристам, что на официальной тренировке нужно не только уметь кататься на публику, но и быть «хорошо одетыми», то есть показывать себя в максимально выигрышном свете», — подчеркнул Васильев.

Ранее Васильев заявил, что трёхкратный чемпион России Михаил Коляда слишком поздно решился на перемены в своей жизни.