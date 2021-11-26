Олимпийский чемпион Васильев: Коляда слишком поздно решился на перемены в своей жизни

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Олимпийский чемпион 1984 года в парном катании Олег Васильев поделился мнением о таланте российского фигуриста Михаила Коляды.

«Миша, безусловно, очень талантлив, не обделён возможностями, но, на мой взгляд, слишком поздно решился на перемены в собственной жизни. Когда он перешёл к Алексею Мишину, был уже слишком сильно психологически задавлен негативным опытом своих предыдущих выступлений. Поэтому ему так сложно сейчас абстрагироваться от этого груза и показывать то, на что он реально способен», — сказал Васильев в интервью RT.

Однако он не считает это бедой российского одиночного катания.

«Наши одиночники ещё не вышли на тот уровень, на котором находятся российские девушки, и надо понимать, что к золотым медалям нельзя пройти, ни разу не наступив на грабли. По ним несколько лет ходил Максим Ковтун, сейчас очередь Миши. Остаётся только надеяться, что более молодые спортсмены будут учиться не только на своих ошибках, но и на ошибках своих предшественников», — добавил эксперт.

Ранее Васильев объяснил, чем ему не нравится стиль катания бронзовых призёров чемпионата Европы 2020 года среди спортивных пар Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина.

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