Прокуратура проведёт проверки безопасности на всех шахтах Кузбасса после ЧП

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Генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверки безопасности на всех шахтах Кузбасса после ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.
Прокуратура проведёт проверки безопасности на всех шахтах Кузбасса после ЧП
  • © РИА Новости / Александр Патрин

Согласно сообщению ведомства, по поручению Краснова на место происшествия в «Листвяжной» выехал его заместитель Дмитрий Демешин. Ситуация находится на особом контроле генпрокурора России.

«Краснов поручил организовать проверки исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на всех шахтах в регионе с привлечением сил Ростехнадзора и МЧС», — говорится в заявлении.

По последним данным, число погибших при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе возросло до 11.

Ранее сообщалось, что к месту происшествия вылетит врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Утром 25 ноября на объекте произошло задымление. 

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