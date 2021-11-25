Прокуратура проведёт проверки безопасности на всех шахтах Кузбасса после ЧП

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверки безопасности на всех шахтах Кузбасса после ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Согласно сообщению ведомства, по поручению Краснова на место происшествия в «Листвяжной» выехал его заместитель Дмитрий Демешин. Ситуация находится на особом контроле генпрокурора России.

«Краснов поручил организовать проверки исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на всех шахтах в регионе с привлечением сил Ростехнадзора и МЧС», — говорится в заявлении.

По последним данным, число погибших при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе возросло до 11.

Ранее сообщалось, что к месту происшествия вылетит врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Утром 25 ноября на объекте произошло задымление.