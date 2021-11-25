Каррера — о победе над «Наполи»: «Спартак» провёл идеальный матч
«Спартак» провёл идеальный матч. Хоть и у «Наполи» были шансы забить, Александр Селихов спасал команду в этих эпизодах. Он действовал мужественно и провёл прекрасную игру без ошибок», — цитирует Карреру РИА Новости.
Селихов отразил семь из восьми ударов в створ ворот. Александр Соболев отметился голами на третьей и 28-й минутах матча.
«Спартак» (семь очков) занимает первое место в группе С. «Наполи» (семь очков) идёт на втором месте.
Заключительный матч групповой стадии красно-белые проведут в Варшаве против «Легии» 9 декабря.
Ранее Олег Романцев назвал двух сделавших игру с «Наполи» футболистов.