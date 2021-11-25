Каррера — о победе над «Наполи»: «Спартак» провёл идеальный матч

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Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу столичного клуба над «Наполи» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА (2:1).

«Спартак» провёл идеальный матч. Хоть и у «Наполи» были шансы забить, Александр Селихов спасал команду в этих эпизодах. Он действовал мужественно и провёл прекрасную игру без ошибок», — цитирует Карреру РИА Новости.

Селихов отразил семь из восьми ударов в створ ворот. Александр Соболев отметился голами на третьей и 28-й минутах матча.

«Спартак» (семь очков) занимает первое место в группе С. «Наполи» (семь очков) идёт на втором месте.

Заключительный матч групповой стадии красно-белые проведут в Варшаве против «Легии» 9 декабря.

Ранее Олег Романцев назвал двух сделавших игру с «Наполи» футболистов. 

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