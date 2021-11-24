France24: бросивший бутылку в Пайета болельщик получил условный срок

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Болельщик «Лиона», попавший бутылкой в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета во время матча 14-го тура Лиги 1, был приговорён к шести месяцам тюрьмы условно.
France24: бросивший бутылку в Пайета болельщик получил условный срок
  • Reuters

Об этом сообщает France24. По информации источника, болельщику, который бросил бутылку в футболиста, также могут запретить посещать стадион «Лиона» на пять лет.

В начале матча, который проходил 21 ноября, в Пайета перед подачей углового с трибун бросили бутылку, которая попала ему в голову. Футболист долго лежал на газоне, ему оказали медицинскую помощь. Судья остановил игру, а впоследствии принял решение не доигрывать матч.

Ранее президент «Марселя» назвал чёрным вечером в истории футбола инцидент с Пайетом.

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