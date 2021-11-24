France24: бросивший бутылку в Пайета болельщик получил условный срок
- Reuters
Об этом сообщает France24. По информации источника, болельщику, который бросил бутылку в футболиста, также могут запретить посещать стадион «Лиона» на пять лет.
В начале матча, который проходил 21 ноября, в Пайета перед подачей углового с трибун бросили бутылку, которая попала ему в голову. Футболист долго лежал на газоне, ему оказали медицинскую помощь. Судья остановил игру, а впоследствии принял решение не доигрывать матч.
Ранее президент «Марселя» назвал чёрным вечером в истории футбола инцидент с Пайетом.