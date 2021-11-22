Президент «Марселя» назвал чёрным вечером в истории футбола инцидент с Пайетом

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Президент «Марселя» Пабло Лонгория прокомментировал инцидент с полузащитником команды Димитри Пайетом во время матча 14-го тура французской футбольной Лиги 1 с «Лионом».
Президент «Марселя» назвал чёрным вечером в истории футбола инцидент с Пайетом
  • Reuters

«Это чёрный вечер для футбола, мы приехали, чтобы играть. Есть много вопросов, на которые необходимо найти ответы, но со спортивной точки зрения было принято решение остановить игру. Димитри пострадал психологически, это ненормально», — цитирует Лонгорию Get French Football News.

Он отметил, что клуб всегда осуждал любые формы насилия, а подобным инцидентом не может быть доволен ни один любитель футбола.

«Удар был сильным, на Пайета очень повлияла эта ситуация, в раздевалке к голове пришлось приложить лёд», — добавил функционер.

Он также поблагодарил и похвалил руководство лиги за реакцию на произошедшее.

Ранее сообщалось, что болельщик попал бутылкой в Пайета в матче «Лион» — «Марсель», после чего судья увёл команды с поля.

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