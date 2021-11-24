«Даллас» победил «Эдмонтон» в матче НХЛ, Гурьянов забросил шайбу
- Reuters
Встреча, проходившая в «Американ Эйрлайнс-центре» в Далласе, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
У победителей забрасывали Роопе Хинц, Джейсон Робертсон, Денис Гурьянов и Люк Гленденинг. Российский форвард Александр Радулов отдал голевую передачу. Вратарь Антон Худобин провёл матч в запасе.
У «Эдмонтона» отличился Райан Маклауд.
Ранее сообщалось, что два очка Сергачёва помогли «Тампе» разгромить «Филадельфию» в матче НХЛ.