«Даллас» победил «Эдмонтон» в матче НХЛ, Гурьянов забросил шайбу

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз».
«Даллас» победил «Эдмонтон» в матче НХЛ, Гурьянов забросил шайбу
  • Reuters

Встреча, проходившая в «Американ Эйрлайнс-центре» в Далласе, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

У победителей забрасывали Роопе Хинц, Джейсон Робертсон, Денис Гурьянов и Люк Гленденинг. Российский форвард Александр Радулов  отдал голевую передачу. Вратарь Антон Худобин провёл матч в запасе.

У «Эдмонтона» отличился Райан Маклауд. 

Ранее сообщалось, что два очка Сергачёва помогли «Тампе» разгромить «Филадельфию» в матче НХЛ.

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