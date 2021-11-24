Два очка Сергачёва помогли «Тампе» разгромить «Филадельфию» в матче НХЛ

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромил «Филадельфию Флайерз».

Матч, проходивший на «Амали-Арене» в Тампе, завершился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Забитыми шайбами отметились Зак Богосян, Стивен Стэмкос, Кори Перри и Алекс Барре-Буле. Российский вратарь хозяев Андрей Василевский отразил все 34 броска, оформив шат-аут. Защитник Михаил Сергачёв отдал две результативные передачи.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов не сумел отметиться результативными действиями.

«Лайтнинг» выиграли пятый матч из последних шести. «Флайерз» потерпели третье поражение кряду.

Ранее сообщалось, что «Сан-Хосе» победил «Каролину» благодаря шайбе Барабанова в овертайме.