«Сан-Хосе» победил «Каролину» благодаря шайбе Барабанова в овертайме

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» победил «Каролину Харрикейнз».

Матч проходил в «Эс-эй-пи-центре» в Сан-Хосе и завершился победой хозяев в овертайме со счётом 2:1 (ОТ).

В составе «Сан-Хосе Шаркс» заброшенными шайбами отметились Кевин Лабанк и Александр Барабанов, отличившийся победным броском в овертайме.

Единственный гол «Каролины» на счету Тони Деанджело. Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников очков не набрал.

Ранее сообщалось, что «Колорадо» обыграл «Оттаву» в матче НХЛ, Ничушкин забросил шайбу.