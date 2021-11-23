«Сан-Хосе» победил «Каролину» благодаря шайбе Барабанова в овертайме

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» победил «Каролину Харрикейнз».
«Сан-Хосе» победил «Каролину» благодаря шайбе Барабанова в овертайме
  • Reuters

Матч проходил в «Эс-эй-пи-центре» в Сан-Хосе и завершился победой хозяев в овертайме со счётом 2:1 (ОТ).

В составе «Сан-Хосе Шаркс» заброшенными шайбами отметились Кевин Лабанк и Александр Барабанов, отличившийся победным броском в овертайме.

Единственный гол «Каролины» на счету Тони Деанджело. Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников очков не набрал.

Ранее сообщалось, что «Колорадо» обыграл «Оттаву» в матче НХЛ, Ничушкин забросил шайбу.

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