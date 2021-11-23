«Колорадо» обыграл «Оттаву» в матче НХЛ, Ничушкин забросил шайбу

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Оттавой Сенаторз».
«Колорадо» обыграл «Оттаву» в матче НХЛ, Ничушкин забросил шайбу
  • Reuters

Встреча, проходившая на «Болл Арене» в Денвере, завершилась со счётом 7:5 в пользу хозяев.

В составе победителей дублем отметился Кейл Макар. Ещё по шайбе забросили Валерий Ничушкин, Девон Тэйвз, Микко Рантанен, Алекс Ньюхук и Назем Кадри.

У «Оттавы» дублем отметился Зак Сэнфорд, ещё по разу отличились Артём Зуб, Ласси Томсон и Джош Норрис.

Ранее сообщалось, что шайба Тренина помогла «Нэшвиллу» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ.

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