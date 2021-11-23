«Колорадо» обыграл «Оттаву» в матче НХЛ, Ничушкин забросил шайбу

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Оттавой Сенаторз».

Встреча, проходившая на «Болл Арене» в Денвере, завершилась со счётом 7:5 в пользу хозяев.

В составе победителей дублем отметился Кейл Макар. Ещё по шайбе забросили Валерий Ничушкин, Девон Тэйвз, Микко Рантанен, Алекс Ньюхук и Назем Кадри.

У «Оттавы» дублем отметился Зак Сэнфорд, ещё по разу отличились Артём Зуб, Ласси Томсон и Джош Норрис.

Ранее сообщалось, что шайба Тренина помогла «Нэшвиллу» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ.