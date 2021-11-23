ЭСК признала ошибочным неудаление Зайнутдинова в матче с «Сочи»

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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) опубликовала итоги очередного заседания по спорным эпизодам в матчах 14-го тура чемпионата России.
ЭСК признала ошибочным неудаление Зайнутдинова в матче с «Сочи»
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ЭСК оценила работу арбитра Сергея Иванова в эпизоде с неудалением игрока московского ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова на 63-й минуте матча с «Сочи», сообщает пресс-служба РФС.

Комиссия приняла решение, что судья ошибочно не удалил игрока ЦСКА.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что атакующий игрок ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов, вступив в единоборство за верховой мяч с соперником в высоком прыжке на скорости, совершил контакт коленом в голову соперника. Это может поставить под угрозу безопасность соперника с возможностью нанести ему серьёзную травму головы. Игрок ЦСКА хорошо видит своего соперника и ничего не предпринял, чтобы избежать этого контакта в голову», — говорится в сообщении.

ЦСКА уступил на выезде «Сочи» со счётом 1:4. Армейцы (24 очка) по итогам 15 туров идут на шестом месте в турнирной таблице. «Сочи» (27 очков) занимает третью позицию. Лидирует в РПЛ «Зенит» (33 очка).

Ранее главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал результат матча столичной команды с подмосковными «Химками» (0:0) в матче 15-го тура чемпионата России.

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