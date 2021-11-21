Березуцкий: ЦСКА почти не создал моментов в матче с «Химками»

Короткая ссылка
Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал результат матча столичной команды с подмосковными «Химками» (0:0) в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.
Березуцкий: ЦСКА почти не создал моментов в матче с «Химками»
  • РИА Новости

«Неприятно получать удаление и пенальти на 17-й минуте игры, тяжело играть 75 минут в меньшинстве. Мы практически не создали опасных моментов. Но во втором тайме организованно сыграли в обороне, это приятно», — цитирует ТАСС Березуцкого.

Тренер признался, что не видел эпизод с удалением Бруно Фукса. Но он предположил, что, вероятно, защитник ЦСКА допустил ошибку из-за небольшой игровой практики.

Форвард «Химок» Кемаль Адеми не смог реализовать пенальти.

ЦСКА (24 очка) занимает шестое место. «Химки» (13) идут на 15-й позиции. Лидирует в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Зенит» (33).

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев провёл 500-й матч в РПЛ и 800-й матч в карьере.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» проиграл «Ахмату» в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить