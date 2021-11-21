Березуцкий: ЦСКА почти не создал моментов в матче с «Химками»

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал результат матча столичной команды с подмосковными «Химками» (0:0) в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.

«Неприятно получать удаление и пенальти на 17-й минуте игры, тяжело играть 75 минут в меньшинстве. Мы практически не создали опасных моментов. Но во втором тайме организованно сыграли в обороне, это приятно», — цитирует ТАСС Березуцкого.

Тренер признался, что не видел эпизод с удалением Бруно Фукса. Но он предположил, что, вероятно, защитник ЦСКА допустил ошибку из-за небольшой игровой практики.

Форвард «Химок» Кемаль Адеми не смог реализовать пенальти.

ЦСКА (24 очка) занимает шестое место. «Химки» (13) идут на 15-й позиции. Лидирует в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Зенит» (33).

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев провёл 500-й матч в РПЛ и 800-й матч в карьере.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» проиграл «Ахмату» в матче РПЛ.