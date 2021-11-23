Журова вступилась за полицейских, жёстко задержавших заслуженного тренера России

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала задержание заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина в аэропорту Санкт-Петербурга за отказ надеть маску.

«Я не верю, что, если человек не ругается, не оскорбляет, не возмущается и надевает маску, его задерживают. Это действительно вопрос безопасности. Можно сколько угодно говорить про справки, про QR-коды, но маска — это единственное, что обеспечивает безопасность», — цитирует Журову «Газета.Ru».

Она добавила, что её такое поведение пассажира возмутило бы, потому что он подвергает опасности окружающих.

«У каждого могут быть свои заболевания, медотводы, другие вещи. Но если человек находится без маски, он может заразить других. А потом наступает смерть, если рядом находится человек с серьёзными патологиями», — добавила Журова.

Она добавила, что с этим инцидентом нужно разбираться.

Ранее заслуженного тренера России по плаванию задержали в аэропорту Санкт-Петербурга за отказ надеть маску.