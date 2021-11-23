Заслуженного тренера России по плаванию задержали в аэропорту Санкт-Петербурга за отказ надеть маску

Заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин задержан в аэропорту Санкт-Петербурга за отказ надеть маску.

Об этом стало известно из Instagram трёхкратной чемпионки мира по плаванию в ластах Виталины Симоновой.

«В аэропорту Пулково задержали заслуженного тренера России за то, что он отказался надевать маску. Так бы преступников задерживали!» — подписала видео спортсменка.

Она также добавила, что и её хотели задержать таким же способом.

Ранее сообщалось, что Рылов пропустит ЧМ-2021 по плаванию на короткой воде.