Заслуженного тренера России по плаванию задержали в аэропорту Санкт-Петербурга за отказ надеть маску

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Заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин задержан в аэропорту Санкт-Петербурга за отказ надеть маску.
Заслуженного тренера России по плаванию задержали в аэропорту Санкт-Петербурга за отказ надеть маску
  • РИА Новости

Об этом стало известно из Instagram трёхкратной чемпионки мира по плаванию в ластах Виталины Симоновой.

«В аэропорту Пулково задержали заслуженного тренера России за то, что он отказался надевать маску. Так бы преступников задерживали!» — подписала видео спортсменка.

Она также добавила, что и её хотели задержать таким же способом.

Ранее сообщалось, что Рылов пропустит ЧМ-2021 по плаванию на короткой воде.

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