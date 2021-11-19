Рылов пропустит ЧМ-2021 по плаванию на короткой воде

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов не сможет принять участие в чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби.
Рылов пропустит ЧМ-2021 по плаванию на короткой воде
  • AP

«Для достижения высоких результатов, для того чтобы я мог хорошо выступать и готовиться к Олимпиаде в Париже, мне нужно немного отдохнуть и восстановиться. Думал, что пройду эти полгода после Токио налегке, но не получилось. Заболел, сорвал адаптацию, не выдержал нагрузку. Поэтому начну подготовку с нового года с новыми силами», — приводит слова Рылова «Матч ТВ».

Рылов выиграл две золотые медали ОИ в Токио, а также является двукратным чемпионом мира, четырёхкратным чемпионом Европы и трижды становился лучшим на ЧМ на открытой воде.

Ранее депутат Светлана Журова высказалась о лишении сборной России медалей ЧЕ по плаванию в эстафете 4 × 50 м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить