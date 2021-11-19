Рылов пропустит ЧМ-2021 по плаванию на короткой воде

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов не сможет принять участие в чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби.

«Для достижения высоких результатов, для того чтобы я мог хорошо выступать и готовиться к Олимпиаде в Париже, мне нужно немного отдохнуть и восстановиться. Думал, что пройду эти полгода после Токио налегке, но не получилось. Заболел, сорвал адаптацию, не выдержал нагрузку. Поэтому начну подготовку с нового года с новыми силами», — приводит слова Рылова «Матч ТВ».

Рылов выиграл две золотые медали ОИ в Токио, а также является двукратным чемпионом мира, четырёхкратным чемпионом Европы и трижды становился лучшим на ЧМ на открытой воде.

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