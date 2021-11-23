Орлов раскритиковал Карпина за выбор футболистов в сборную России

Известный комментатор Геннадий Орлов подверг критике выбор состава сборной России по футболу главным тренером Валерием Карпиным.

«Футболисты, игравшие с Кипром, наверняка показали бы себя с Хорватией лучше, чем Бакаев и Ионов. А затем ещё Зобнин вышел. Тренер сборной России, у тебя в состав должны попадать игроки, которые в чемпионате выделяются. Что такое сейчас московский «Спартак» с Бакаевым и Зобниным? Они уже вообще на 10-м месте. А Ионов — лучший футболист в «Краснодаре»? Он незаметный, он никакой. Это я ещё про Сергеева не говорил. Грулёв-то лучше него, двух мнений быть не может. Но в сборной оказывается Сергеев. Если ты берёшь футболистов на перспективу, кого ты берёшь, для чего? Сергеев — это не главный игрок в «Крыльях Советов». Там главный — Зиньковский. Почему его не взять в сборную? Карпин должен сделать правильные выводы», — заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».

Сборная России под руководством Карпина не смогла напрямую квалифицироваться на чемпионат мира — 2022 в Катаре, попав в стыковые матчи.

Ранее Свищёв заявил, что Карпин выразил кредит доверия сборной России.