Свищёв: Карпин выразил кредит доверия сборной России

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал слова Валерия Карпина, который подтвердил, что не покинет пост главного тренера сборной России по футболу как минимум до стыковых матчей за попадание на чемпионат мира — 2022.

«Остаться в сборной — это единственное правильное решение для Валерия Карпина. Мне было непонятно, почему он в середине пути засомневался, однако это был всплеск эмоций и переживаний. Каждый из нас подвергается эмоциям, может дать слабину. Самое главное, что Карпин признал свою ошибку. Это достойный поступок, не каждый так сможет. Решение остаться и идти дальше — в первую очередь верное по отношению к команде. Таким образом он выразил кредит доверия команде, а она его любит, это видно. Менять главного тренера сейчас было бы самым сложным и неправильным делом. Потому теперь мы ждём от команды и тренера работы над ошибками и борьбы за путёвку на чемпионат мира. Отобраться в Катар — это самая главная стратегическая цель, которая стоит перед ребятами и Карпиным. Будем верить и надеяться, что они смогут её достичь», — цитирует Свищёва Sport24.

После поражения от Хорватии (0:1) в последнем туре отборочного раунда к чемпионату мира — 2022, лишившего россиян прямого выхода на турнир, Карпин не исключил, что покинет сборную до стыковых матчей. 21 ноября специалист подтвердил, что остаётся.

Ранее Милонов высказался о решении Карпина остаться во главе сборной России.