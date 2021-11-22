Милонов: Карпин должен понимать, что мы его поддерживаем

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Депутат Государственной думы Виталий Милонов высказался по поводу того, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин принял решение продолжить работу с национальной командой.

После поражения от Хорватии (0:1) в последнем туре отборочного раунда к чемпионату мира — 2022, лишившего россиян прямого выхода на турнир, Карпин не исключил, что покинет сборную до стыковых матчей. 21 ноября специалист подтвердил, что остаётся.

«Потеряет ли Карпин авторитет в глазах болельщиков после эмоционального высказывания? Нужно тренировать сейчас и готовить сборную, а не думать об авторитете у фанатов. Мы должны не его личность обсуждать, а результаты команды и конкретную работу тренера. Подумайте, как игрокам тяжело, когда какие-то лжеэксперты начинают обсуждать, высказывать свои мнения, когда некоторые даже мяч по полю не гоняли, а лишь сидят с пивом перед телеком. И все — эксперты. Так же и с главным тренером. Если мы ему доверили команду, то давайте поддержим, у него тоже бывают срывы, на нём огромная ответственность и напряжение. Ему нужно пожелать сил и удачи, поскольку он переживает и выкладывается не меньше, чем парни на поле. Никто не может сказать, что ему всё равно, он как будто сам бегает с футболистами. Карпин должен понимать, что мы его поддерживаем. Главное сейчас — это выйти на чемпионат мира», — приводит слова Милонова Metaratings.ru.

Стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира в Катаре пройдут в конце марта 2022 года. Жеребьёвка состоится 26 ноября.

Ранее Колосков поддержал решение Карпина остаться у руля сборной России.

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