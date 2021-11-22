Колосков поддержал решение Карпина остаться у руля сборной России

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение главного тренера национальной команды страны Валерия Карпина остаться на нынешней должности.

После поражения от Хорватии (0:1) в последнем туре отборочного раунда к чемпионату мира — 2022, лишившего россиян прямого выхода на турнир, Карпин не исключил, что покинет сборную до стыковых матчей. 21 ноября специалист подтвердил, что остаётся.

«Остаться на стыковые матчи — абсолютно правильное решение Карпина. У него есть возможность решить вопрос по участию сборной России в чемпионате мира, нужно этим пользоваться. Он же подписывал контракт на конкретный срок, понимая, на что идёт. Это как завещание, в котором ты в здравом уме и твёрдой памяти обязуешься вести команду до стыковых матчей. Валерий Георгиевич должен рискнуть и доказать, что способен привести команду к искомому результату. Здесь ничего удивительного: Карпин просто пришёл в себя. У него ведь впервые такой серьёзный вызов в его тренерской карьере. В таком состоянии, как он был, лучше с журналистами не встречаться. Тогда он выразил своё состояние опустошённости. Думаю, что на самом деле он верит и в себя, и в нашу сборную», — цитирует Колоскова Sport24.

Стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира в Катаре пройдут в конце марта 2022 года. Жеребьёвка состоится 26 ноября.

Ранее Губерниев назвал справедливым решение Карпина остаться во главе сборной России.

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