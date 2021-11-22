Губерниев назвал справедливым решение Карпина остаться во главе сборной России

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Валерия Карпина остаться на посту главного тренера сборной России по футболу.

«Как говорил Леонид Брежнев, поздравляя в своё время Анатолия Карпова: «Взял корону — держи». Я не знаю, с чем были связаны раздумья Карпина. Может быть, это было кокетство, может, поиск преференций, а может, он просто решил поразмыслить. Как бы там ни было, это справедливо. Карпин должен тренировать команду. Очень надеемся, что мы всё же попадём на чемпионат мира. Желаю Карпину крепости духа, твёрдости характера и хороших футболистов!» — цитирует Губерниева Sport24.

Контракт Валерия Карпина на работу главным тренером сборной России истекает после окончания стыковых матчей за право выйти на чемпионат мира — 2022. Соперники российской команды станут известны 26 ноября, матчи состоятся в конце марта 2022 года.

Ранее главный тренер сборной России ответил, готов ли делать ставку на молодёжь.