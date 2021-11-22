Губерниев назвал справедливым решение Карпина остаться во главе сборной России

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Валерия Карпина остаться на посту главного тренера сборной России по футболу.

«Как говорил Леонид Брежнев, поздравляя в своё время Анатолия Карпова: «Взял корону — держи». Я не знаю, с чем были связаны раздумья Карпина. Может быть, это было кокетство, может, поиск преференций, а может, он просто решил поразмыслить. Как бы там ни было, это справедливо. Карпин должен тренировать команду. Очень надеемся, что мы всё же попадём на чемпионат мира. Желаю Карпину крепости духа, твёрдости характера и хороших футболистов!» — цитирует Губерниева Sport24.

Контракт Валерия Карпина на работу главным тренером сборной России истекает после окончания стыковых матчей за право выйти на чемпионат мира — 2022. Соперники российской команды станут известны 26 ноября, матчи состоятся в конце марта 2022 года.

Ранее главный тренер сборной России ответил, готов ли делать ставку на молодёжь.

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