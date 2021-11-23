Олимпийский чемпион Далалоян заявил, что не собирается завершать карьеру

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Олимпийский чемпион Игр в Токио в командных соревнованиях по спортивной гимнастике Артур Далалоян высказался о паузе в карьере.
Олимпийский чемпион Далалоян заявил, что не собирается завершать карьеру
  • AP

«В последнее время мало гимнастики и соревнований с моим участием, но это всё объяснимо. Во-первых, семья! Нам так много приходилось быть в разлуке. Сборы, подготовки и соревнования требуют максимальной отдачи. Времени наслаждаться семьёй, детьми, любимой женой просто не было. Сейчас замечательное время, когда я могу побыть рядом. Во-вторых, травма, с которой я выступал на Олимпиаде. Ни для кого не секрет, что реабилитацию я прошёл краткосрочно. За такой короткий промежуток времени такие травмы не проходят, нужно дать время. В-третьих, после стольких лет работы нужно всё обнулить, ведь за всё это время я давал себе неделю-две отдыха максимум, и работать в таком режиме всегда просто невозможно. Я попросил дать мне небольшой отгул — и меня поняли. С января я собираюсь приступить к полноценным тренировкам. Отвечаю с полной уверенностью, что да, я буду продолжать! Я приложу максимум усилий, чтобы добраться до Парижа-2024» — написал Далалоян в Instagram.

Российский гимнаст за несколько месяцев до Олимпиады в Токио перенёс разрыв ахиллового сухожилия, но сумел выступить на Играх и помог сборной России завоевать золото в многоборье.

Ранее гимнастка Мельникова призналась, что страдает от сонного паралича.

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