Гимнастка Мельникова призналась, что страдает от сонного паралича

Олимпийская чемпионка Игр в Токио, российская гимнастка Ангелина Мельникова, призналась, что её преследует сонный паралич.

«Кто в рядах сонного паралича? Для меня это уже стало нормальным явлением. Поначалу мне было безумно страшно, я просыпалась в жутком страхе. Но сейчас уже на опыте практически научилась контролировать это состояние, иногда у меня даже получается просыпаться. Обычно это длится две-три минуты перед пробуждением. Я прочитала миллион всего на этот счёт. Это безвредно. Но очень неприятно и порою жутко страшно. У меня это началось перед Олимпийскими играми. Видимо, на фоне сильных нагрузок и стресса», — написала в своём Instagram 21-летняя спортсменка.

Сонный паралич — это состояние полного или частичного паралича мышц, которое возникает во время засыпания или пробуждения. В данном состоянии человек обездвижен, лишён способности говорить и не может открыть глаза, однако способен контролировать движения глазами.

Ранее Мельникова рассказала, как в аэропорту по возвращении с ЧМ-2021 сборную России встретил один-единственный журналист.