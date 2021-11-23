Марадона был похоронен без сердца из-за опасений возможной кражи

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Врач Нельсон Кастро сообщил, что легендарный футболист сборной Аргентины Диего Марадона был похоронен без сердца.
Марадона был похоронен без сердца из-за опасений возможной кражи
  • Reuters

«Была группа радикальных фанатов, представлявших клуб «Химнасия Ла-Плата», которые хотели извлечь сердце Марадоны. Этого не должно было случиться. Люди узнали об их намерениях и предварительно извлекли сердце. Одной из причин стала также необходимость его изучения. Это было очень важно для определения причины смерти Марадоны», — приводит слова Кастро Marca со ссылкой на El Trece.

По словам специалиста, у легендарного футболиста была зависимость от всего того, что его губило.

«У Марадоны было удивительно стойкое тело. Проблема заключалась в том, что он никогда не хотел полностью избавиться от всех негативных факторов. Его сердце было очень большим и весило полкилограмма. Обычно сердце весит около 300 граммов. Пускай он и был профессиональным футболистом, а у них обычно сердце больше, чем у других, здесь дело было не в этом. Причина была в сердечной недостаточности», — сказал он.

Марадона ушёл из жизни 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Вскрытие показало, что сердце футболиста было в два раза больше нормы.

Ранее адвокат Марадоны выразил мнение, что Диего умер в результате плохого лечения.

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