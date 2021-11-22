Передача Сергачёва помогла «Тампе» одолеть «Миннесоту» в НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» в серии буллитов одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передача Сергачёва помогла «Тампе» одолеть «Миннесоту» в НХЛ
  • Reuters
  • © Kim Klement-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Тампе и завершилась со счётом 5:4 (Б).

В составе хозяев в основное время дубль оформил Энтони Чирелли, а также по разу отличились Патрик Марун и Алекс Барре-Буле. «Уайлд» ответил голами Маркуса Фолиньо, Брэндона Дюхайма, Кевина Фиалы и Йоэля Эрикссона Эка.

Победу действующим обладателям Кубка Стэнли в серии буллитов принёс Стивен Стэмкос.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв отметился результативной передачей. На счету его соотечественников Кирилла Капризова и Дмитрия Куликова, выступающих за «Миннесоту», тоже по одному ассисту.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Сиэтл Кракен», несмотря на 745-ю шайбу Александра Овечкина в НХЛ.

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