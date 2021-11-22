«Вашингтон» проиграл «Сиэтлу», несмотря на 745-ю шайбу Овечкина в НХЛ
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Встреча прошла в Сиэтле и завершилась в пользу хозяев — 5:2.
В составе «Сиэтл Кракен» отличились Джаред Макканн, Джейден Шварц, Адам Ларссон, Калле Йернкрок и Янни Гурд. У гостей шайбы забросили Том Уилсон и россиянин Александр Овечкин. Соотечественники капитана «Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов сделали по одной результативной передаче.
Гол Овечкина в минувшей игре стал для него 745-м за карьеру в НХЛ.
«Сиэтл» прервал шестиматчевую серию поражений.
Далее в регулярном чемпионате «Вашингтон» сыграет с «Монреаль Канадиенс», а «Сиэтл» встретится с «Каролиной Харрикейнз».
Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на второе место в снайперской гонке НХЛ.