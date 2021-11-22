«Валенсия» сыграла вничью с «Реал Сосьедадом», Черышев остался в запасе

В матче 14-го тура испанской Примеры «Валенсия» на выезде сыграла вничью с «Реал Сосьедадом».

Встреча, проходившая на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, завершилась без забитых мячей — 0:0. С 76-й минуты встречи хозяева играли в меньшинстве из-за удаления Арица Элустондо. Российский полузащитник Денис Черышев провёл матч на скамейке запасных. «Реал Сосьедад» имеет 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице, «Валенсия» идёт десятой — 18 очков. Ранее «Реал» разгромил «Гранаду» в матче 14-го тура Примеры.