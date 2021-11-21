«Реал» разгромил «Гранаду» в матче 14-го тура Примеры

В рамках 14-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» одержал разгромную победу над «Гранадой».

Встреча, проходившая на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде, завершилась крупной победой гостей со счётом 4:1.

В составе «Реала» отличились Марко Асенсио, Начо, Винисиус и Ферлан Менди. Единственный мяч хозяев на счету Луиса Суареса.

С 67-й минуты «Гранада» играла в меньшинстве из-за удаления Мончи.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу Примеры, имея 30 очков. «Гранада» идёт 17-й — 11 очков.

Ранее «Барселона» переиграла «Эспаньол» в матче Примеры.