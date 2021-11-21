«Барселона» переиграла «Эспаньол» в матче Примеры

«Барселона» с минимальным счётом обыграла «Эспаньол» в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Камп Ноу», завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Хави.

Победный мяч забил Мемфис Депай (48-я минута, пенальти).

«Барселона» одержала первую победу в последних пяти матчах. Каталонская команда (20 очков) идёт на шестом месте. «Эспаньол» (17 очков) занимает 11-ю позицию. Лидирует в Примере «Севилья» (28).

Ранее нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции по футболу Карим Бензема ответил на вопрос о предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча».