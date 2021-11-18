Бензема заявил, что надеется выиграть «Золотой мяч»

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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции по футболу Карим Бензема ответил на вопрос о предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча».
Бензема заявил, что надеется выиграть «Золотой мяч»
  • Reuters
  • © Sergio Perez

«Посмотрим, что произойдёт... Но я надеюсь получить его. Я счастлив бороться за приз, выходить на поле и забивать. Я очень счастлив. Надеюсь, всё так и продолжится», — цитирует Бензема Eurosport.

Он также добавил, что также одной из главных целей для него является победа со сборной Франции на чемпионате мира в Катаре.

В текущем сезоне форвард провёл 15 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и восемью результативными передачами.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 29 ноября в Париже.

Ранее известный спортивный журналист Василий Уткин заявил, что «Золотой мяч» получит Месси, но я бы отдал Бензема.

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