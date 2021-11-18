Бензема заявил, что надеется выиграть «Золотой мяч»
- Reuters
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«Посмотрим, что произойдёт... Но я надеюсь получить его. Я счастлив бороться за приз, выходить на поле и забивать. Я очень счастлив. Надеюсь, всё так и продолжится», — цитирует Бензема Eurosport.
Он также добавил, что также одной из главных целей для него является победа со сборной Франции на чемпионате мира в Катаре.
В текущем сезоне форвард провёл 15 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и восемью результативными передачами.
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 29 ноября в Париже.
Ранее известный спортивный журналист Василий Уткин заявил, что «Золотой мяч» получит Месси, но я бы отдал Бензема.