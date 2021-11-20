Комбаров считает, что у «Краснодара» есть преимущество в матче со «Спартаком»

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Бывший защитник сборной России по футболу Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Краснодаром».
Комбаров считает, что у «Краснодара» есть преимущество в матче со «Спартаком»
  • РИА Новости

«Краснодар» играет дома, с этой точки зрения можно говорить о преимуществе команды в игре со «Спартаком». Этот матч будет очень напряжённым, краснодарский клуб будет играть при своих болельщиках», — цитирует Комбарова ТАСС.

Он добавил, что отсутствие Романа Зобнина — это потеря для «Спартака».

Напомним, что полузащитник получил травму в расположении сборной России и в настоящий момент восстанавливается.

Матч между командами пройдёт 20 ноября в Краснодаре. Начало — в 19:00 мск. Российский арбитр Алексей Сухой обслужит встречу между «Краснодаром» и «Спартаком».

Ранее сообщалось, что Дзюба высказался о своём рекорде по хет-трикам в чемпионате России.

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