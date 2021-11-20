Дзюба высказался о своём рекорде по хет-трикам в чемпионате России
- РИА Новости
«Всех с победой! Приятно установить ещё один рекорд», — написал Дзюба в Instagram.
33-летний форвард оформил хет-трик в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом» (5:1).
Дзюба пятый раз в карьере сумел забить три мяча в одной встрече чемпионата. Таким образом, он обошёл Вагнера Лава, Александра Кержакова, Олега Гарина, Дмитрия Кириченко и Саломона Рондона (у всех по пять хет-триков) и стал рекордсменом по данному показателю.
Ранее Дзюба прокомментировал заявление президента екатеринбургского «Урала» Григория Иванова о готовности арендовать форварда.