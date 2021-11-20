Дзюба высказался о своём рекорде по хет-трикам в чемпионате России

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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба отреагировал на то, что стал рекордсменом по количеству хет-триков в чемпионате России по футболу.
Дзюба высказался о своём рекорде по хет-трикам в чемпионате России
  • РИА Новости

«Всех с победой! Приятно установить ещё один рекорд», — написал Дзюба в Instagram.

33-летний форвард оформил хет-трик в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом» (5:1).

Дзюба пятый раз в карьере сумел забить три мяча в одной встрече чемпионата. Таким образом, он обошёл Вагнера Лава, Александра Кержакова, Олега Гарина, Дмитрия Кириченко и Саломона Рондона (у всех по пять хет-триков) и стал рекордсменом по данному показателю.

Ранее Дзюба прокомментировал заявление президента екатеринбургского «Урала» Григория Иванова о готовности арендовать форварда.

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