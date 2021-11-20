Дзюба — о возможном переходе в «Урал»: это из области фантастики

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал заявление президента екатеринбургского «Урала» Григория Иванова о готовности арендовать форварда команды из Санкт-Петербурга.

«Это из области фантастики. Что-то из вселенной Marvel», — цитирует 33-летнего Дзюбу «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» разгромил в матче 15-го тура РПЛ «Нижний Новгород» (5:1). Дзюба в пятый раз в карьере сумел забить три мяча в одной встрече чемпионата.

Дзюба в сезоне-2021/22 провёл за «Зенит» 19 матчей, в которых забил десять мячей и отдал четыре голевые передачи.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Российский футбольный союз (РФС) должен инициировать встречу главного тренера сборной России Валерия Карпина с Дзюбой.