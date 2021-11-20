Дзюба — о возможном переходе в «Урал»: это из области фантастики

Короткая ссылка
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал заявление президента екатеринбургского «Урала» Григория Иванова о готовности арендовать форварда команды из Санкт-Петербурга.
Дзюба — о возможном переходе в «Урал»: это из области фантастики
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Это из области фантастики. Что-то из вселенной Marvel», — цитирует 33-летнего Дзюбу «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» разгромил в матче 15-го тура РПЛ «Нижний Новгород» (5:1). Дзюба в пятый раз в карьере сумел забить три мяча в одной встрече чемпионата.

Дзюба в сезоне-2021/22 провёл за «Зенит» 19 матчей, в которых забил десять мячей и отдал четыре голевые передачи.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Российский футбольный союз (РФС) должен инициировать встречу главного тренера сборной России Валерия Карпина с Дзюбой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить