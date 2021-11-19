Журова: РФС должна посадить Дзюбу и Карпина друг напротив друга

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что Российский футбольный союз (РФС) должен инициировать встречу главного тренера сборной России Валерия Карпина с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«В таких случаях кто-то должен быть инициатором. В данном случае — РФС. Федерация должна посадить Дзюбу и Карпина друг напротив друга и решить вопрос. Я считаю, Дзюба нужен сборной», — цитирует Журову «РБ Спорт».

По словам Журовой, Россия вполне могла рассчитывать на победу в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией, если бы в составе был Дзюба. При этом она отметила, что итоговое решение будет, конечно, принимать Карпин, но инициатива должна исходить и от форварда «Зенита».

«Карпин никого уговаривать не будет. Должна быть обоюдная история», — добавила она.

Напомним, что Россия проиграла в последнем туре групповой стадии отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватии (0:1), лишившись прямой путёвки на мировое первенство.

33-летний Дзюба отказался приезжать в сборную на октябрьские матчи национальной команды, сославшись на плохую форму. Больше форварда «Зенита» Карпин не вызывал. Сам тренер говорил, что «поставил точку» в этом вопросе.

Дзюба в сезоне-2021/22 провёл за «Зенит» 19 матчей в которых забил десять мячей и отдал четыре голевые передачи.

Ранее Журова прокомментировала присутствие российского флага в матче десятого тура квалификации чемпионата мира 2022 года между сборной Украины и национальной командой Боснии и Герцеговины.