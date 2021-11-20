Титов считает закономерным поражение России от Хорватии

Бывший футболист «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов высказался о поражении национальной команды от Хорватии в заключительном матче группового этапа квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Да, с учётом того, что нас устраивала ничья с хорватами, можно было раскатать губы и рассчитывать на победу в группе. Все в это верили. Но после увиденного стало понятно, что разница в классе огромная. Ни одного удара в створ ворот, футбола никакого не увидели. Хоть контрфутбол был бы… Вспоминается только удар отчаяния Караваева за несколько минут до финального свистка. Поражение закономерно, но страшного в этом ничего нет», — приводит слова Титова «Матч ТВ».

Он отметил, что Хорватию называли явным фаворитом группы сразу после жеребьёвки. При этом шестикратный чемпион России обратил внимание на большой отрыв отечественной команды от Словении и Словакии.

«Провели отборочный цикл с запасом, заранее гарантировали себе стыки. Так что всё объективно. Команда продолжает борьбу за попадание на чемпионат мира. Ждём жеребьёвку. Смотрел игру со стадиона, понимал, что рано или поздно пропустим. Да выпусти ты даже десять защитников — в такую погоду, с таким полем, с таким давлением и с такими фанатами мяч оказался бы в наших воротах обязательно. Вопрос был только во времени. К сожалению, автогол Феди стал вишенкой на торте, но винить я его не могу», — добавил Титов.

Сборная России проиграла в последнем туре групповой стадии отборочного турнира ЧМ-2022 сборной Хорватии (0:1), лишившись прямой путёвки на мировое первенство. Фёдор Кудряшов на 81-й минуте игры срезал мяч в свои ворота. Таким образом, Россия заняла второе место в отборочной группе и вышла в стыковые матчи.

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