Семак высказался о невызове Дзюбы в сборную России

Короткая ссылка
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал невызов форварда санкт-петербургской команды Артёма Дзюбы в сборную России по футболу.
Семак высказался о невызове Дзюбы в сборную России
  • AP

«Мы решаем свои задачи, а Валерий Георгиевич Карпин — свои. И ему виднее, какие игроки могут помочь для решения задач. У нас своя работа, у него — своя», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

Наставник команды с берегов Невы пожелал Карпину терпения. Семак выразил надежду, что российская национальная команда сможет пробиться в финальную стадию чемпионата мира 2022 года.

«Будем переживать и болеть», — отметил он.

Напомним, что Россия проиграла в последнем туре групповой стадии отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватии (0:1), лишившись прямой путёвки на мировое первенство. 

33-летний Дзюба отказался приезжать в сборную на октябрьские матчи национальной команды, сославшись на плохую форму. Больше форварда «Зенита» Карпин не вызывал. Сам тренер говорил, что «поставил точку» в этом вопросе.

Ранее спортивный психолог Вадим Гущин поделился мнением о словах Карпина о Дзюбе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить