Семак высказался о невызове Дзюбы в сборную России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал невызов форварда санкт-петербургской команды Артёма Дзюбы в сборную России по футболу.

«Мы решаем свои задачи, а Валерий Георгиевич Карпин — свои. И ему виднее, какие игроки могут помочь для решения задач. У нас своя работа, у него — своя», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

Наставник команды с берегов Невы пожелал Карпину терпения. Семак выразил надежду, что российская национальная команда сможет пробиться в финальную стадию чемпионата мира 2022 года.

«Будем переживать и болеть», — отметил он.

Напомним, что Россия проиграла в последнем туре групповой стадии отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватии (0:1), лишившись прямой путёвки на мировое первенство.

33-летний Дзюба отказался приезжать в сборную на октябрьские матчи национальной команды, сославшись на плохую форму. Больше форварда «Зенита» Карпин не вызывал. Сам тренер говорил, что «поставил точку» в этом вопросе.

Ранее спортивный психолог Вадим Гущин поделился мнением о словах Карпина о Дзюбе.