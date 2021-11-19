УНИКС отыграл отставание в 18 очков и победил «Альбу» в баскетбольной Евролиге
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Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 85:71, хотя по ходу игры хозяева отставали на 18 очков.
Самым результативным игроком стал форвард российского коллектива Марио Хезонья, набравший 22 очка. В составе гостей дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов оформил Жан-Марк Кумадже.
Также за УНИКС дебютировал Янис Тимма, выступавший раньше за «Химки» и «Зенит».
26 ноября УНИКС в Евролиге сыграет с белградской «Црвеной Звездой».
Ранее сообщалось, что ЦСКА уступил «Барселоне» в баскетбольной Евролиге.