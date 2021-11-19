УНИКС отыграл отставание в 18 очков и победил «Альбу» в баскетбольной Евролиге

Казанский УНИКС одержал победу над берлинской «Альбой» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 85:71, хотя по ходу игры хозяева отставали на 18 очков.

Самым результативным игроком стал форвард российского коллектива Марио Хезонья, набравший 22 очка. В составе гостей дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов оформил Жан-Марк Кумадже.

Также за УНИКС дебютировал Янис Тимма, выступавший раньше за «Химки» и «Зенит».

26 ноября УНИКС в Евролиге сыграет с белградской «Црвеной Звездой».

Ранее сообщалось, что ЦСКА уступил «Барселоне» в баскетбольной Евролиге.