УНИКС отыграл отставание в 18 очков и победил «Альбу» в баскетбольной Евролиге

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Казанский УНИКС одержал победу над берлинской «Альбой» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
УНИКС отыграл отставание в 18 очков и победил «Альбу» в баскетбольной Евролиге
  • © euroleague.net

Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 85:71, хотя по ходу игры хозяева отставали на 18 очков.

Самым результативным игроком стал форвард российского коллектива Марио Хезонья, набравший 22 очка. В составе гостей дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов оформил Жан-Марк Кумадже.

Также за УНИКС дебютировал Янис Тимма, выступавший раньше за «Химки» и «Зенит».

26 ноября УНИКС в Евролиге сыграет с белградской «Црвеной Звездой».

Ранее сообщалось, что ЦСКА уступил «Барселоне» в баскетбольной Евролиге.

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