ЦСКА уступил «Барселоне» в баскетбольной Евролиге

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Московский ЦСКА потерпел поражение от «Барселоны» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
ЦСКА уступил «Барселоне» в баскетбольной Евролиге
  • РИА Новости
  • © Михаил Сербин

Встреча прошла в столице Каталонии и завершилась со счётом 81:73 в пользу хозяев, хотя после третьей четверти выигрывали россияне с разницей в девять очков.

Самым результативным игроком в составе армейцев стал центровой Йоханнес Фойгтман, набравший 21 очко. В составе испанской команды 21 балл в свой актив записал Никола Миротич.

В следующем матче, который состоится 19 ноября в Витории, ЦСКА сыграет с «Басконией».

Ранее сообщалось, что УНИКС разгромил «Олимпию Милан» в баскетбольной Евролиге.

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