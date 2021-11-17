УНИКС разгромил «Олимпию Милан» в баскетбольной Евролиге

Казанский УНИКС одержал крупную победу над «Олимпией Милан» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 97:71. Причём если в первой четверти команды играли примерно на равных, то во второй российский коллектив уже оформил преимущество в 13 очков.

Самым результативным баскетболистом матча стал защитник казанцев Айзея Канаан, записавший в свой актив 22 результативных балла.

Таким образом, УНИКС прервал успешную серию итальянцев из трёх побед.

УНИКС в следующем матче, который состоится 19 ноября на своей площадке, встретится с берлинской «Альбой».

Ранее сообщалось, что «Зенит» выиграл четвёртый матч подряд в баскетбольной Евролиге.