«Зенит» выиграл четвёртый матч подряд в баскетбольной Евролиге

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Петербургский «Зенит» одержал победу над берлинской «Альбой» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
«Зенит» выиграл четвёртый матч подряд в баскетбольной Евролиге
  • © БК «Зенит»
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Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 75:66.

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Джордан Лойд, набравший 25 очков. В составе немецкой команды 20 баллов в свой актив записал Маркус Эрикссон.

«Зенит» одержал четвёртую победу подряд в Евролиге.

В следующем матче турнира сине-бело-голубые 19 ноября на своём паркете встретятся с командой «Олимпия Милан». 

Ранее сообщалось, что «Зенит» одолел «Анадолу Эфес» в баскетбольной Евролиге.

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