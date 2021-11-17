«Зенит» выиграл четвёртый матч подряд в баскетбольной Евролиге
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Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 75:66.
Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Джордан Лойд, набравший 25 очков. В составе немецкой команды 20 баллов в свой актив записал Маркус Эрикссон.
«Зенит» одержал четвёртую победу подряд в Евролиге.
В следующем матче турнира сине-бело-голубые 19 ноября на своём паркете встретятся с командой «Олимпия Милан».
Ранее сообщалось, что «Зенит» одолел «Анадолу Эфес» в баскетбольной Евролиге.