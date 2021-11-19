СЭ: две фигуристки Плющенко будут заявлены на чемпионат России без отбора

Подопечные двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Анастасия Зинина и Софья Муравьёва примут участие в чемпионате России.

По информации «Спорт-Экспресса», юные ученицы Плющенко гарантировали себе участие в чемпионате России. Зинина завоевала два серебра на этапах Гран-при и заявлена первой запасной на финал в Японии.

Муравьёва является финалисткой Гран-при, поэтому автоматически попадёт на внутренний чемпионат.

Напомним, что турнир пройдёт в Санкт-Петербурге с 21 по 26 декабря. В чемпионате России примут участие 18 одиночниц.

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